Полковника ФСБ заочно судитимуть у справі про замах на Адама Осмаєва

Служба безпеки України передала до суду обвинувальний акт проти співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував українського генерала Валерія Шайтанова.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що його судитимуть за фактом організації закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

"Співробітник спецслужб РФ за попередньою змовою з діючим на той момент одним з керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, який виконував роль пособника, в період з листопада 2019 року по березень 2020 року організував закінчений замах на вчинення терористичного акту з метою залякування населення. За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшуковував осіб для заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час бойових дій на Сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура не називає імен фігурантів цієї справи, але вони раніше публічно повідомлялися Службою безпеки України.

Обвинуваченим є полковник ФСБ Ігор Єгоров.

Кримінальна справа проти завербованого ним генерала Валерія Шайтанова вже знаходиться в суді. За версією слідства, він передавав у Росію інформацію про українські спецслужби, планував теракти в Україні і підібрав виконавців з числа колишніх спецпризначенців. За це ФСБ нібито обіцяла йому 200 тисяч доларів США і російське громадянство.

Шайтанова затримали навесні 2020 року за підготовку вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва

Нагадаємо, 1 червня 2017 року в Києві було скоєно замах на вбивство Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої. Під час злочину кілера було поранено у відповідь на стрілянину і затримано. У нього знайшли паспорт на ім'я Олександра Дакара.

30 жовтня 2017 року під час чергового замаху Окуєву вбили, а її чоловіка Осмаєва було поранено в ногу, він вижив.