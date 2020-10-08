СБУ скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерала Шайтанова

Його підозрюють у держзраді, замаху на вчинення терористичного акту та зберіганні боєприпасів.

Сьогодні, 8 жовтня, слідчі Служби безпеки України скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього співробітника СБУ генерал-майора Валерія Шайтанова.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Шайтанова підозрюють у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту та у зберіганні боєприпасів: ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у квітні 2020 року контррозвідка СБУ провела спецоперацію із викриття протиправної діяльності Шайтанова та зібрала доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ стверджує, що Шайтанов "перебував в агентурному зв'язку" з полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. За версією слідства, він передавав у Росію інформацію про українські спецслужби, планував теракти в Україні і підібрав виконавців з числа колишніх спецпризначенців. За це ФСБ нібито обіцяла йому 200 тисяч доларів США і російське громадянство.

28 вересня суд продовжив арешт Шайтанова до 25 листопада.