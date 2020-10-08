У п'ятницю в Києві дощ і до +20 градусів

Уночі у столиці +11...+13 градусів.

У п'ятницю, 9 жовтня, в Києві хмарно, вдень і вночі дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +18...+20 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +15...+17 градусів.

На півночі України дощ, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +18...+20 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +17...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +22...+24 градуси.