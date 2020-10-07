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У четвер в Україні утримається тепла погода

В більшості областей, крім східних і південно-східних, пройдуть дощі.

У четвер в Україні утримається тепла погода
Фото: Макс Требухов

У четвер, 8 жовтня, в Україні утримається тепла погода з температурою, значно вищою за кліматичну норму. В більшості областей, крім східних і південно-східних, пройдуть дощі різної інтенсивності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, більшості північних, центральних та Одеській областях невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, вдень на Прикарпатті, у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі.

У західній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 7-12 м/с, на півдні та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в східних областях 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході до 24°, у західних областях 13-18°.

У Києві невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 жовтня найвища температура вдень була 25,9° в 1935 р., найнижча вночі -3,6° у 1926 р.

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Джерело: Интерфакс-Украина
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