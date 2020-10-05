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У вівторок у Києві до +19, удень можливий дощ

Температура повітря вночі +12...+14 градусів.

У вівторок у Києві до +19, удень можливий дощ
Фото: Макс Требухов

У вівторок, 6 жовтня, у Києві хмарно, удень дощ, уночі без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +17...+19 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вдень і вночі - дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 градусів, удень +16...+20 градусів.

На півночі України хмарно, вдень дощ, вночі без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+13 градусів, удень +18...+23 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+10 градусів, удень +20...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +19...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

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