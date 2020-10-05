Поліцейського звільнили за смертельну ДТП в Броварах

Дільничний офіцер п'яний за кермом збив двох жінок і зіткнувся з деревом. Одна з постраждалих померла.

Поліцейського, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Броварах, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника також знімуть із посади.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Смертельна аварія сталася у Броварах на Київщині в неділю, 4 жовтня.

"Повідомлення про ДТП надійшло до поліції близько 17:50. За попередніми даними, водій «Фольксваген», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом. У результаті ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили в лікарню", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

З'ясувалося, що за кермом автомобіля знаходився дільничний офіцер Деснянського управління поліції.

"Ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання», - наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.