Нардеп Дубінський очолив список кандидатів від "Слуги народу" до Київської облради

У списку щонайменше шість співробітників "1+1".

Народний депутат України, колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Така інформація міститься в списках кандидатів на сайті Центральної виборчої комісії, пише Інтерфакс-Україна.

У цьому переліку є ще співробітники "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа". Так, під №4 зазначено кореспондента "1+1 Продакшн" Володимира Тимофійчука, а під №9 - журналіста "1+1 Медіа" Ігоря Колтунова.

У списку є й жінки, які працюють на "плюсах": продюсер "1+1 Продакшн" Альона Шерепа (№14), редактор випуску "1+1 Продакшн" Наталія Книга (№17) і Марія Кисельова (№19), адміністратор управління журналістських проектів "1+1 Продакшн" Олеся Шерепа (№44).

Є серед кандидатів і помічник-консультант нардепа Дубінського Станіслав Семергей (№6).

Всього в списку до Київської облради 84 кандидати від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 20 вересня у "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення.

Як відомо, на посаду мера столиці від СН балотується Ірина Верещук.

Раніше у "Слузі народу" почали перевірку після заяви нардепа про торгівлю місцями на окрузі у Київській області