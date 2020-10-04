Єрмак: Рішення про нового члена ТКГ замість Фокіна прийматиме Кравчук

Поки що це питання на порядку денному не стоїть.

Рішення про те, хто замінить Вітольда Фокіна в українській делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, буде приймати глава делегації Леонід Кравчук.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

"Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У всякому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть", - сказав керівник ОП.

Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав: "Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту ... Насправді, таке питання навіть не розглядалося. Скажімо так, є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до такого роду розмов підштовхнула фотографія Миколи з Леонідом Макаровичем під час зустрічі представників ТКГ з групою народних депутатів".

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна та звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації.

Це сталося після того, як Фокін на засіданні парламентського комітету заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

В Офісі президента відреагували на заяви Фокіна, наголосивши, що "кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим" і що "потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу".

Фокін пробув членом ТКГ трохи більше місяця.