У США заявили, що Росія блокує необхідні для прогресу "мінського процесу" переговори

"Сполучені Штати виступають разом з народом України в його боротьбі за повний суверенітет і територіальну цілісність країни".

У США вважають, що РФ продовжує блокувати серйозне обговорення для досягнення прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими домовленостями.

Про це заявив у відеозверненні радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні Волтер Браунолер.

"Протягом останнього року президент Зеленський і його адміністрація конструктивно підходили до переговорів з Росією, явно демонструючи волю до закінчення конфлікту на Донбасі, досягнення деокупації Криму та повного відновлення контролю України над її міжнародно визнаним кордоном з Росією. На жаль, Росія продовжує блокувати серйозне обговорення, яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими угодами", - сказав Браунолер.

За його словами, замість послабити рішучість України захищати свою свободу й незалежність Росія лише зміцнила її.

Браунолер зазначив, що Сполучені Штати виступають разом з народом України в його боротьбі за повний суверенітет і територіальну цілісність країни.

"У сьогоднішній Міжнародний день ненасильства ми закликаємо Росію припинити агресію проти України та визнати право України на повний суверенітет над своєю територією", - додав радник посольства США.

Нагадаємо, 5 вересня, у шосту річницю підписання Мінського протоколу, США закликали Росію вивести війська та зброю з України.

Мінський протокол був підписаний 5 вересня 2014 року і передбачав припинення бойових дій на території Донбасу.

19 вересня того ж року учасники контактної групи в Мінську підписали Меморандум про виконання положень Протоколу, який передбачав зупинку військ на поточній лінії зіткнення, встановлення 30-кілометрової зони безпеки, відведення важкого озброєння.

11-12 лютого 2015 року було підписано другу Мінську угоду (комплекс заходів з виконання Мінських угод). Документ узгодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписала Тристороння контактна група.