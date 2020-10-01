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Зеленський пов’язав зростання захворюваності на ковід із передвиборною кампанією

"Політичні ігри більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість захворілих".

Зеленський пов’язав зростання захворюваності на ковід із передвиборною кампанією
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршилася через передвиборну кампанію на місцевих виборах і не завжди відповідальне ставлення громадян до дотримання необхідних заходів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Рівненській області, передає Інтерфакс-Україна.

"Це справа кожної людини (носіння масок і дотримання необхідних заходів, - ред.), доки вона не переходить у глобальну велику проблему кожної лікарні. І я розумію втому людей, але ми всі просто маємо зрозуміти, що це не лише наше життя, а і страждають люди, які поряд із вами, ваші рідні, близькі, особливо люди пенсійного віку, похилого віку", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що люди втомлюються від носіння масок, але треба розуміти серйозність небезпеки.

"У нас були жорсткі карантинні заходи, які призводили, як і у всьому світі, до складнощів в економіці України та в кожній сім'ї. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були (за кількістю хворих, - ред.) на душу населення майже найкращими в Європі. Ми змогли це зрозуміти, почати раніше за інших. Ще нам пощастило, що в Європі це почалося раніше, тому ми розуміли наслідки, з того, що побачили, і змогли це зупинити", - зазначив він.

Президент наголосив, що потім розпочалася передвиборна кампанія на місцевих виборах, яка негативно вплинула на ситуацію з COVID-19.

"Зараз ми бачимо соціологію, який вплив, уся ця політична ейфорія, політичний цей цирк місцевої влади... Як їм складно втрачати свою владу або не втрачати. Я не розумію, навіщо вони це роблять, за винятком своїх рейтингів. Вони хочуть подобатися всім людям, які живуть у тому чи іншому населеному пункті. Але знаєте, ми бачимо з вами понад 4 тисячі (захворілих на COVID-19 за добу в Україні, - ред.), от і все. Це ігри, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість захворілих", - заявив він.

Зеленський також звернув увагу, що в Україні зараз хворіє велика кількість медиків, причому в лікарнях, які не займаються хворими на COVID-19.

"Тобто наслідки ж не лише від кількості захворілих COVID-19, через політичні ігри. А кількість хірургів, які зараз не роблять операції, інших лікарів? Кількість людей, у яких інші захворювання? Коли люди надходять до лікарень з інсультами, інфарктами, а немає лікарів. Вони хворіють, по 200-300 лікарів щодня", - зазначив він.

Президент ще раз закликав усіх громадян максимально користуватися засобами захисту.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні не було першої хвилі захворюваності на COVID-19.

24 вересня під час візиту до Словаччини президент Володимир Зеленський назвав рішення про закриття кордонів України для іноземців правильним. Під час офіційного візиту у Словаччину глава держави заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

ВООЗ прогнозує в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня до кінця року через недотримання карантинних заходів.

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