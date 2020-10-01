Зеленський пов’язав зростання захворюваності на ковід із передвиборною кампанією

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршилася через передвиборну кампанію на місцевих виборах і не завжди відповідальне ставлення громадян до дотримання необхідних заходів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Рівненській області, передає Інтерфакс-Україна.

"Це справа кожної людини (носіння масок і дотримання необхідних заходів, - ред.), доки вона не переходить у глобальну велику проблему кожної лікарні. І я розумію втому людей, але ми всі просто маємо зрозуміти, що це не лише наше життя, а і страждають люди, які поряд із вами, ваші рідні, близькі, особливо люди пенсійного віку, похилого віку", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що люди втомлюються від носіння масок, але треба розуміти серйозність небезпеки.

"У нас були жорсткі карантинні заходи, які призводили, як і у всьому світі, до складнощів в економіці України та в кожній сім'ї. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були (за кількістю хворих, - ред.) на душу населення майже найкращими в Європі. Ми змогли це зрозуміти, почати раніше за інших. Ще нам пощастило, що в Європі це почалося раніше, тому ми розуміли наслідки, з того, що побачили, і змогли це зупинити", - зазначив він.

Президент наголосив, що потім розпочалася передвиборна кампанія на місцевих виборах, яка негативно вплинула на ситуацію з COVID-19.

"Зараз ми бачимо соціологію, який вплив, уся ця політична ейфорія, політичний цей цирк місцевої влади... Як їм складно втрачати свою владу або не втрачати. Я не розумію, навіщо вони це роблять, за винятком своїх рейтингів. Вони хочуть подобатися всім людям, які живуть у тому чи іншому населеному пункті. Але знаєте, ми бачимо з вами понад 4 тисячі (захворілих на COVID-19 за добу в Україні, - ред.), от і все. Це ігри, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість захворілих", - заявив він.

Зеленський також звернув увагу, що в Україні зараз хворіє велика кількість медиків, причому в лікарнях, які не займаються хворими на COVID-19.

"Тобто наслідки ж не лише від кількості захворілих COVID-19, через політичні ігри. А кількість хірургів, які зараз не роблять операції, інших лікарів? Кількість людей, у яких інші захворювання? Коли люди надходять до лікарень з інсультами, інфарктами, а немає лікарів. Вони хворіють, по 200-300 лікарів щодня", - зазначив він.

Президент ще раз закликав усіх громадян максимально користуватися засобами захисту.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні не було першої хвилі захворюваності на COVID-19.

24 вересня під час візиту до Словаччини президент Володимир Зеленський назвав рішення про закриття кордонів України для іноземців правильним. Під час офіційного візиту у Словаччину глава держави заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

ВООЗ прогнозує в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня до кінця року через недотримання карантинних заходів.