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Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ

Влада намагалася запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих, і це вдалося.

Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

В Україні не було першої хвилі захворюваності на коронавірусну недугу COVID-19.

Про це заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі Українського радіо.

"Коли ми запроваджували карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося. У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було", – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначив, що в Україні "піднялись на певний рівень захворюваності і були незначні коливання, але у досить тривалий період часу".

Він навів як приклад Францію, Іспанію, Німеччину та Великобританію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії у березні-квітні, коли фіксували по 8−9 тисяч випадків на добу, та друга хвиля у вересні-жовтні, коли фіксують 12−13 тисяч нових випадків.

"Це і є хвиля, коли є пікова загрузка до 10 тисяч, потім спадає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч в день", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 24 вересня під час візиту до Словаччини президент Володимир Зеленський назвав рішення про закриття кордонів України для іноземців правильним. Під час офіційного візиту у Словаччину глава держави заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

Зауважимо, що в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 4069 осіб. За день до цього за добу виявили 4027 випадків коронавірусу.

ВООЗ прогнозує в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня до кінця року.

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