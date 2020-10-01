ВООЗ прогнозує в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня

В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах - лише кожна четверта особа регулярно миє руки, а кожна третя не дотримується соціальної дистанції.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт вважає, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

Про це розповів він в інтерв'ю "Суспільному".

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбуватиметься у всіх країнах, поки хворобу не викорінено.

"В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу - ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як, за його прогнозом, до кінця року буде зростати кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів: "Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований", - резюмував він.

Нагадаємо, на початку вересня уряд України прогнозував до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця місяця. Однак з 29 вересня в Україні підтверджують понад 4 тис. нових випадків коронавірусу щоденно.

Так, за минулу добу було зафіксовано 4 069 нових випадків захворювання.