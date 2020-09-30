Коронавірус виявили у мера Краматорська Андрія Панкова

Він зазначив, що відчуває себе добре, знаходиться на самоізоляції.

Мер Краматорська Андрій Панков повідомив, що за результатами тестування у нього був виявлений коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно радам епідеміологів, люди з мого найближчого оточення також здали тест в п'ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках - ніхто не має підтвердженого захворювання", - написав Панков.

Він зазначив, що відчуває себе добре, знаходиться на самоізоляції. Крім того, мер закликав усіх відповідально ставитися до свого здоров'я та дотримуватися введених карантинних обмежень.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що на COVID-19 захворів український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року в гонці переслідування Дмитро Підручний.

29 вересня п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

Того ж дня керівниця партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що захворіла на коронавірус.

На Covid-19 захворів і народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.

Сьогодні коронавірус підтвердили у народної депутатки України (фракція "Європейська солідарність") Яни Зінкевич. Вона захворіла на нього вже вдруге.