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Коронавірус виявили у нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка

На самоізоляції Беленюк перебуває з понеділка, коли йому поставили підозру.

Коронавірус виявили у нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка
Жан Беленюк
Фото: facebook

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, який є чемпіоном світу та Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор 2016 року в Ріо з греко-римської боротьби, захворів на коронавірус Covid-19.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною ... ну що ж, поборемося", - написав Беленюк.

В опублікованому відео він повідомив, що позитивний результат тестування на коронавірус він отримав сьогодні. Але на самоізоляції він перебуває з понеділка, коли йому поставили підозру. Він також зазначив, що має припущення, де він міг заразитися.

"Настрій бойовий ... Температура пару днів тримається в районі 37 градусів, невелика ломота в тілі, під вечір болить голова", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що на COVID-19 захворів український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року в гонці переслідування Дмитро Підручний.

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

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