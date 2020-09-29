Порошенко отримав позитивний тест на COVID-19

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

Про це Порошенко написав у телеграм.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома", - розповів політик.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик.

Раніше повідомлялося, що на коронавірус захворів народний депутат 8-го скликання Борислав Береза, який балотується на посаду міського голови Києва.

23 вересня про виявлений коронавірус повідомив нардеп з групи "За майбутнє" Іван Чайківський.

Коронавірусну недугу перенесли вже понад два десятки народних депутатів.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що ковідом хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга народу").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її стан оцінювався як важкий. Тимошенко отримувала курс інтенсивної терапії. 11 вересня у "Батьківщині" повідомили, що лідерка партії одужала від коронавірусу, але продовжує лікувати запалення легенів.