Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса

У ребенка народной депутатки Анны Скороход подтвердили коронавирус. Мать и ребенка госпитализировали в инфекционное отделение.
Об этом Скороход сообщила в своем телеграмм-канале.
"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков". - написала нардеп.
Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось.
"Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше... 15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - подчеркнула она.
Об инфицировании коронавирусом Анна Скороход сообщила 28 марта. Она попросила всех контактировавших с ней самоизолироваться.
Отметим, что COVID-19 по состоянию на 6 апреля обнаружили по меньшей мере у восьми нардепов. Двое из них уже вылечились от коронавируса.