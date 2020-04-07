ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом Украины

Экс-глава Харьковской ОГА официально победила на довыборах в Раду в марте 2020.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Об этом информирует пресс-служба Центризбиркома.

"Сегодня на очередном заседании ЦИК Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Светличную Юлию Александровну, избранную на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179", - говорится в сообщении на странице ЦИК в фейсбуке.

Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду по округу №179. Результаты голосования Центризбирком утвердил на своем заседании во вторник, 24 марта.