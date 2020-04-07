К "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли более 16 000 правок (обновлено)

Больше всего правок подал исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков.

Народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

После 22:00 6 апреля новые правки не поступали, сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Финальное число и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16 000+ правок к нему. Ориентировочно точное число - 16 335, но пока секретариат работает над сведением", - уточнил он.

Обновлено. По словам нардепа, лидером по количеству внесенных поправок является исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков - он предложил 6033 изменений в проект.

Виктор Бондарь от ОПЗЖ предложил 1911 правок, Виктор Черный (ОПЗЖ) - 1781, Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") - 1689, Олег Дунда ("Слуга народа") - 1656.

Также более тысячи правок предложили Сергей Демченко и Александр Дубинский (оба - "СН").

Фото: facebook.com/100007485310631

Железняк напомнил, что к проекту Конституции в свое время поступило 5700 поправок, к Избирательному кодексу - 4400, к закону о рынке земли - 4000, к законопроекту процессуальных кодексов - 3400, в законопроекту "покупай украинское" - 2500, а последний языковой закон имел 2000 поправок.

"То есть наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками, сложенными вместе", - заявил нардеп.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

По состоянию на 18:30 6 апреля было внесено более 13 000 правок.

"Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок", - добавил он.