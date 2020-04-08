Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену

Военный перешел на сторону "ДНР", попав в плен в 2014 году.

Шевченковский районный суд Киева 7 апреля приговорил полковника Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

В ходе судебного разбирательства обвинение доказало, что военнослужащий, попав в плен 25 августа 2014 года, вошел в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования Российской Федерации и занял должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Этот подраздел "ДНР" был создан и контролировался Вооруженными силами РФ, ФСБ и представителями оккупационной власти на неподконтрольной территории Донецкой области.

Безъязыков занимался сбором развединформации о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, участвовал в допросах пленных украинских военнослужащих. Суд признал, что полковник действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

В комментарии LB.ua адвокат Безьязыкова Олег Веремиенко отметил, что решение суда не набрало законной силы и будет обжаловано в апелляции.

Подробнее о деле Безъязыкова читайте в статье "Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді".