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Приговор полковника Безъязыкова обжаловали в суде

Защита требует отменить решение первой инстанции.

Приговор полковника Безъязыкова обжаловали в суде
Фото: Мария Лебедева

Решение Шевченковского районного суда Киева, которым полковника Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, обжаловано в апелляционном суде. Об этом LB.ua сообщил его адвокат Олег Веремиенко.

По словам адвоката, апелляционную жалобу он подал сегодня. Защита требует отменить решение первой инстанции и назначить новое рассмотрение.

Напомним, Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

Подробнее о деле Безъязыкова читайте в статье "Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді".

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