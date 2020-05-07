Приговор полковника Безъязыкова обжаловали в суде

Решение Шевченковского районного суда Киева, которым полковника Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, обжаловано в апелляционном суде. Об этом LB.ua сообщил его адвокат Олег Веремиенко.

По словам адвоката, апелляционную жалобу он подал сегодня. Защита требует отменить решение первой инстанции и назначить новое рассмотрение.

Напомним, Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

Подробнее о деле Безъязыкова читайте в статье "Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді".