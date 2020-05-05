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В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции

Прокуроры обратятся в суд за разрешением на специальное расследование. 

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции
Фото: rbc.ua

Заочный арест бывшего президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Об этом сообщили на странице Офиса генпрокурора Украины в Facebook. 

4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины). В этом производстве расследуются обстоятельства захвата власти в период сентября-октября 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение полномочий президента.

"Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996, в которую законом об "О внесении изменений в Конституцию" от 8 декабря 2004 года были внесены изменения", - говорится в сообщении.  

Отмечается, что прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на совершение специального досудебного расследования in absentia, то есть без присутствия обвиняемого.

Напомним, что в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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