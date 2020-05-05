ГБР передало в суд дело обвиняемых в пытках полицейских из Краматорска

Они почти четыре часа "выбивали" признание в совершении преступления у 18-летнего гражданина.

В суд направили обвинительный акт относительно троих оперуполномоченных отдела уголовной полиции Краматорского ВП ГУ Нацполиции в Донецкой области. Они обвиняются в пытках, совершенных по предварительному сговору (ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, в декабре 2019 один из оперуполномоченных получил поручение от следователя провести допрос лица в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

После того, как 18-летний парень пришел по вызову правоохранителя, полицейский завел его в служебный кабинет, где находились еще двое оперуполномоченных. Без предъявления требований парня начали бить, требуя признать вину за преступление, к которому тот не причастен.

"С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги, лишали возможности дышать, прижимая пакет к лицу потерпевшего. Пытки длились почти 4 часа и не привели к желаемому для полицейских результату", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство веде Офис генерального прокурора Украины.

Напомним, что в феврале сообщили о подозрении полицейскому по факту превышения служебных полномочий и насилия над человеком. По версии следствия, он безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и заставлял его приседать.