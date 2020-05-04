Шевченковский суд перевел в закрытый режим процесс над бывшим "главой ЦИК ДНР" Лягиным

Это дата, когда Срок пребывания Романа Лягина истекает в середине мая.

Шевченковский районный суд Киева перевел в закрытый режим рассмотрение производства в отношении Романа Лягина, обвиняемого в организации незаконного референдума на Донбассе.

Коллегия судей удовлетворила прошение стороны защиты и обвинения, которые сослались на необходимость обезопасить участников процесса. Дело начали рассматривать по сути: оглашают обвинительный акт, пишут Граты.

Лягина обвиняют в участии в террористической организации, посягательстве на территориальную целостность, а также в госизмене (часть 1 статьи 258-3, часть 2 статьи 110 и часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Изначально в отношении Лягина было открыто два производства, но 17 апреля суд решил объединить их в одно.

Тогда же адвокат Владимир Ефименко, представляющий интересы фонда "Изоляция", просил признать фонд потерпевшей стороной, так как Лягин принимал участие в организации захвата здания "Изоляции" в Донецке. В июне 2014 года это помещение бывшего завода изоляционных материалов стало тюрьмой. Однако суд не нашел правовых оснований для ходатайства: в обвинительном акте Лягину не инкриминируют захват здания, а "Изоляция" не считалась потерпевшим во время досудебного расследования.

Фонд подал апелляцию на решение суда, а также обратился с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Главу государства призывают рассмотреть материалы, на основании которых "Изоляция" "дерзко лишена статуса потерпевшей стороны". Фонд также требует обнародовать обвинительный акт прокуратуры, "из которого был удален эпизод захвата зданий "Изоляция", которая с 2019 года было привлечено в судебный процесс как потерпевшая сторона".

"Наш дедлайн - середина мая 2020 года. Это дата, когда истекает срок пребывания Романа Лягина под стражей и еще одна черта, которая делает поражение Украины в войне с Россией неотвратимым, стирая разницу между жертвами и их палачами", - заявляют в фонде.

Сообщается, что дело в отношении Лягина рассматривает новая тройка судей: Антонина Кваша, Татьяна Левицкая и Евгений Сидоров.

На заседании 17 апреля суд удовлетворил отвод прокуратуры председательствующей судье Татьяне Овсепян, так как ранее она участвовала в деле как следственная судья. А 2 апреля судьи Елена Мелешак и Лидия Щебуняева взяли самоотвод, сославшись на то, что их родственники проживают на неподконтрольной украинским властям территории, а также у них там есть имущество.

Коллегия судей и ранее пыталась передать дело в другой суд, усомнившись в правильности территориальной подсудности производства. Однако, Верховный суд вернул дело на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Напомним, 14 июня 2019 Служба безопасности и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве. Суд арестовал его на 60 дней без права залога.

Утром 3 сентября, Шевченковский райсуд Киева не смог вовремя начать рассматривать дело, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела. Суд перенес заседание на 1 ноября.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014, также объявлял главаря "ДНР" Александра Захарченко избранным главой "ДНР". С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью". Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, "выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения".