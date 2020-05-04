В Днепропетровской области у помощника судьи подтвердили COVID-19

Один из помощников судьи Днепропетровского апелляционного суда заболел коронавирусом. Он находится в "Днепропетровской городской клинической больнице №1", сообщили на портале Судебная власть Украины.

Сотрудников суда тестируют на коронавирус, проводится дезинфекция помещений.

"Всем работникам Днепропетровского апелляционного суда рекомендовано принять меры для самоизоляции в случае малейших признаков заболевания и сообщить о состоянии своего здоровья в медучреждение и руководителю на месте работы", - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский апелляционный суд ввел особый режим работы, в том числе и запрет допуска на заседания и допуск в помещения суда лиц с признаками ОРВИ.

Напомним, что в конце апреля сотрудник секретариата Высшего совета правосудия сообщил, что у него подтвердилось подозрение на заболевание COVID-19.