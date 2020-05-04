В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяПраво

В Днепропетровской области у помощника судьи подтвердили COVID-19

Он госпитализирован. 

В Днепропетровской области у помощника судьи подтвердили COVID-19
Фото: info.1kr.ua/place-449

Один из помощников судьи Днепропетровского апелляционного суда заболел коронавирусом. Он находится в "Днепропетровской городской клинической больнице №1", сообщили на портале Судебная власть Украины.

Сотрудников суда тестируют на коронавирус, проводится дезинфекция помещений.

"Всем работникам Днепропетровского апелляционного суда рекомендовано принять меры для самоизоляции в случае малейших признаков заболевания и сообщить о состоянии своего здоровья в медучреждение и руководителю на месте работы", - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский апелляционный суд ввел особый режим работы, в том числе и запрет допуска на заседания и допуск в помещения суда лиц с признаками ОРВИ.

Напомним, что в конце апреля сотрудник секретариата Высшего совета правосудия сообщил, что у него подтвердилось подозрение на заболевание COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также