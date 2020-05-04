Клуб Бундеслиги приступает к тренировкам, имея в составе трех заболевших коронавирусом

Фото: кельн "Кельн"

"Кельн" возобновляет тренировки в лагере, несмотря на объявленных 1 мая трех зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в команде.

"Раньше, чем планировалось в медицинской концепции "Кельн" переедет с командой в тренировочный лагерь. "Кельн" будет проходить командные тренировки, если это будет разрешено, в условиях тренировочного сбора.

Затем команда, тренерский и вспомогательный персонал соберутся для обучения команды в защищенном месте. Эта форма добровольного карантина расширяет существующую концепцию инфекционного контроля и гигиены и предназначена для дальнейшего снижения риска заражения COVID-19", - гласит заявление на официальном сайте клуба.

В свою очередь, бельгийский полузащитник "козлов" Биргер Верстрате выразил сомнения в безопасности игроков, продолжающих подготовку к возобновлению сезона Бундеслиги, сообщает Goal.

Хотя "Кельн" не опубликовал имена тех, кто дал положительный результат, местные СМИ сообщили, что ими являются два игрока и физиотерапевт. И Верстрате подтвердил эти сообщения, признавшись, что его беспокоит, что он был в тесном контакте с теми, кто сдал положительный тест.

Фото: goal.com Биргер Верстрате

"То, что клуб сообщил, что никто не вступал в контакт с игроками, является правильным, в прямом смысле этого слова. Но физиотерапевт лечил меня и других игроков в течение нескольких недель. И я сформировал дуэт в тренажерном зале в четверг с одним из двух рассматриваемых игроков. И нельзя сказать, что мы вообще не вступали с ними в контакт", - откровенно признался бельгиец.

"На данный момент мы не на карантине, и это немного странно. Когда вы видите происходящее в отделениях интенсивной терапии в больнице, то понимаете, что сейчас футбол не самое главное. Было бы наивно с моей стороны говорить, что Бундеслигу следует возобновить как можно скорее. Вирус еще раз показывает, что необходимо относиться к этому серьезно. Я не могу решать, что делать с Бундеслигой, но могу сказать, что моя голова сейчас думает не о футболе. Здоровье моих близких имеет первостепенное значение", - приводит слова Верстрате издание.