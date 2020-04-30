Пандемия коронавируса может повлиять на Чемпионат мира-2022, - член исполкома УЕФА

Член исполнительного комитета УЕФА и президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ульссон выразил мнения, что пандемия коронавируса будет влиять на футбольные соревнования еще несколько лет и может коснуться Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Я думаю, пандемия будет влиять на футбол еще два-три года. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться еще более серьезно, чем это происходит сейчас, однозначно возникнет проблема с международным календарем", - цитирует футбольного функционера championat.com.

"Так как некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти Чемпионат мира в Катаре, придется уплотнить график внутренних и международных первенств", - отметил Ульссон.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.