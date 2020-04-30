Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
ГлавнаяСпорт

Пандемия коронавируса может повлиять на Чемпионат мира-2022, - член исполкома УЕФА

Ларс-Кристер Ульссон намекнул, что участь Олимпиады-2020 может постигнуть и ЧМ-2022.

Пандемия коронавируса может повлиять на Чемпионат мира-2022, - член исполкома УЕФА
Ларс-Кристер Ульссон
Фото: EPA/UPG

Член исполнительного комитета УЕФА и президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ульссон выразил мнения, что пандемия коронавируса будет влиять на футбольные соревнования еще несколько лет и может коснуться Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Я думаю, пандемия будет влиять на футбол еще два-три года. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться еще более серьезно, чем это происходит сейчас, однозначно возникнет проблема с международным календарем", - цитирует футбольного функционера championat.com.

"Так как некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти Чемпионат мира в Катаре, придется уплотнить график внутренних и международных первенств", - отметил Ульссон.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также