УЕФА назвал два условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны

Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел видеоконференцию, на которой, в частности, рассматривались варианты, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.
При этом отмечается, что лиги и национальные ассоциации должны предпринять все усилия, чтобы доиграть турниры. При необходимости они могут изменить формат соревнований.
Однако при определенных обстоятельствах у них есть право досрочно прервать турнир:
- Такое право может быть реализовано, если есть указание государственных властей, запрещающее проведение спортивных событий.
- Также можно завершить сезон, если имеют место непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным завершение соревнований, поскольку это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних соревнований и/или клубов.
УЕФА также назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.
Если внутренние соревнования досрочно прекратятся по законным причинам в соответствии с вышеуказанными условиями, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбора клубов для клубных соревнований УЕФА 2020/21 на основе спортивных заслуг в национальных соревнованиях-2019/20:
- Процедура отбора клубов должна основываться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В противном случае национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определять итоговые позиции на своих внутренних соревнованиях с учетом конкретных обстоятельств каждого соревнования.
- Окончательное определение мест для клубных соревнований УЕФА должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами на национальном уровне.