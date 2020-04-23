"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты

Глава автоспортивного подразделения "Феррари" в Формуле-1 Маттиа Бинотто заявил, что ему не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в Формулы-1.

Сейчас владельцами Формулы-1 американской медиакорпорацией Liberty Media изучается вариант с ограничениями в 145 млн долл. в 2021 году и последовательным его снижением до 130 млн к 2022 году.

"Потолок в 145 млн долл. уже является новым и требовательным запросом по сравнению с тем, что было установлено в июне прошлого года, - цитирует The Guardian Бинотто. - Этого нельзя достичь без дальнейших значительных жертв, особенно с точки зрения наших человеческих ресурсов".

Пандемия коронавируса сильно ударила по финансам в спорте, но итальяно-швейцарский специалист не рекомендовал принимать поспешных решений и считает, что предлагаемые сокращения бюджетов команд могут обесценить "Королевские автогонки" как вершину автоспорта.

"Если бы порог станет еще ниже, нам бы не хотелось искать другие дальнейшие варианты для воплощения нашей гоночной ДНК", - недвусмысленно дал понять руководитель команды Scuderia Ferrari.