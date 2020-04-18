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Завод Ferrari начал выпускать компоненты для ИВЛ

Министр иностранных дел Италии заявил, что гордится компанией.

Завод Ferrari начал выпускать компоненты для ИВЛ
Фото: Ferrari Media

Итальянский автомобильный завод Ferrari начал выпускать клапаны и крепления для аппаратов искусственной вентиляции легких, говорится на сайте производителя.

Производство термопластических компонентов освоил отдел, где раньше изготавливали прототипы автомобилей.

Продукция будет направлена ведомству по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которое распределит их среди больниц с пациентами с новым вирусом.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил Ferrari за помощь медикам, которые борются с болезнью.

"Инженеры и техники Маранелло использовали свои технологии для создания и производства клапанов для легких респираторов и креплений для защитных масок. Ferrari применило свои навыки для борьбы с коронавирусом и защиты жизней итальянцев. Мы гордимся, зная, что компания помогает поддерживать перезапуск страны", - говорится в фейсбуке министра.

Напомним, что Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Там заболели больше 170 тысяч человек, а умерли больше 23 тысяч.

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