Посольство России в Чехии "переехало" с площади Немцова

Министерство иностранных дел Чехии получило ноту от российского посольства в Праге об изменении официального адреса. Это произошло после того, как мэрия присвоило площади, где располагается дипломатическое представительство, имя Бориса Немцова.

Об этом сообщило издание Aktualne.cz и, как передает русская служба "Радио Прага", информацию подтвердила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

Теперь главное здание посольства Российской Федерации находится на Коруновачни улице, где уже длительное время гражданам России и чешским туристам предоставляются консульские услуги.

Площадь Немцова в Праге раньше называлась Под каштанами. Ее переименовали в феврале 2020 года.

"Борис Немцов был ученым, вице-премьером Российской Федерации, либеральным политиком, выступавшим против войны в Украине и защищавшим права человека. В то время, когда под угрозой оказались демократия, гражданские права, гражданское общество, свобода СМИ, а нередко речь идет и об угрозе жизни, просто необходимо напоминать о таких людях, как Борис Немцов", – подчеркнул 27 февраля, в пятую годовщину гибели Бориса Немцова, во время официальной церемонии открытия таблички с новым названием площади мэр Праги Зденек Гржиб.

6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу переименования пражской площади заявила: "Мотивация властей чешской столицы, решивших назвать одну из площадей Праги именем Бориса Немцова в знак поддержки российской оппозиции, абсолютно абсурдна и не поддается никакому логическому объяснению". По ее мнению, речь идет о попытке оказать влияние на внутриполитические процессы в другом государстве, что "противоречит нормам международного права".