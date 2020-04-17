Космос: война началась

Данный шаг главы Белого дома обусловлен несколькими причинами, среди которых 1) значительное истощение природных ресурсов Земли; 2) всё большая экономическая и военная зависимость от космических аппаратов (таких, как спутники); 3) конкуренция за ресурсы космоса между США, Китаем и Россией; 4) перспективная милитаризация околоземного пространства (в широком смысле) этими странами и их сателлитами.

Буквально недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, позволивший американским копаниям вести разработку и добывать полезные ископаемые на Луне и других небесных телах. Помимо всего прочего, в документе прописано, что космическое пространство более не является всеобщим достоянием человечества, что на него будет распространяться право частной собственности. Таким образом, Соединённые Штаты фактически в одностороннем порядке вышли из «Договора о космосе» от 1967 года , заложившего принципы мирного исследования пространства за пределами Земли. Теперь же речь идёт не об исследовании, а об освоении и использовании космоса в интересах отдельно взятых государств.

Новый Клондайк

Ещё в 2008 году в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) говорилось: при дальнейшем неконтролируемом росте человеческой популяции и усиленном расходовании природных ресурсов к 2035 году человеку понадобится ещё одна планета Земля. Буквально недавно глава компании Amazon и космического предприятия Blue Origin Джефф Безос сказал: «Вам нужна цивилизация, которая продолжает использовать всё больше энергии и ресурсов, чтобы создавать невероятные вещи. Для этого нужно выйти в солнечную систему». И это понимают во многих странах мира – от США до Китая.

Фото: EPA/UPG Джефф Безос во время презентации экологической инициативы Amazon «Климатические обязательства» в Вашингтоне, 19 сентября 2019 .

На самом деле человечеству, может, и понадобится очередная планета для жизни, однако ресурсы оно восполнит при помощи неограниченных возможностей космоса – пока что околоземного пространства. На сегодняшний день Луна и те астероиды, которые находятся близ неё, полны редчайших и новых минеральных соединений.

Так, где-то в 2010 году на поверхности Луны был обнаружен лёд. Его можно разделить на водород и кислород, которые при смешивании будут использоваться как ракетное топливо. Более того, при помощи этого лунного сырья можно будет спокойно пополнять запасы старых и новых космических станций, не тратя время и деньги на доставку воды с Земли при цене одного литра жидкости в 10 тысяч долларов. Всё это в будущем приведёт к расселению колонистов на земном спутнике и к созданию растительности на Луне.

Спутник также богат на железо, алюминий, титан, литий. Последние два – являясь редкоземельными металлами – точно могут использоваться для производства электроники. К слову, глубокий вакуум и дешёвая солнечная энергия (за счёт более выгодного расположения к Солнцу) создают лучшие по сравнению с Землёй возможности для обработки металлов и создания микроэлектронных устройств.

Однако самый ключевой ресурс, которым обладает Луна, – реголит, из которого можно добыть редкий для нашей планеты изотоп – гелий-3. Он может использоваться для работы термоядерных реакторов нового образца. Ранее учёные обозначили: для того, чтобы полностью обеспечить всё население Земли энергией на протяжении года, необходимо около 30 тонн этого вещества. А на Луне – согласно последним оценкам – наличествует 500 тысяч тонн реголита.

Фото: spacegid.com Поверхность Луны

Всё это – новые, практически неограниченные возможности, которые позволяют не только обеспечить человечество ресурсами, создав для него лучшие условия для существования, но и контролировать его. Ведь тот, кто будет владеть минеральными запасами космоса (пока что Луны), будет управлять Землёй.

Вот почему в 2015 году сначала Барак Обама подписал закон о космосе, дающий возможность всем американским предприятиям забирать себе всё добытое там сырьё, и вот почему нынешний президент США Дональд Трамп убрал окончательные ограничения для компаний своей страны по освоению пока что околоземного пространства.

Война миров

Говорить о том, что борьба за космос началась только сейчас, в корне неправильно. Со времён холодной войны (с года так 1957-го, когда Советский Союз вывел на низкую околоземную орбиту искусственный спутник) между США и СССР велось ожесточённое противостояние за первенство в космосе. Но Москва проиграла «лунную войну». Причин было много: от нехватки денег и неэффективного управления оборонной индустрии до конкуренции проектов Королёва и Глушко, которая привела к излишним тратам и задержке запуска космического аппарата на поверхность Луны. К лету 1969 года первенство полностью перешло к Штатам.

Впрочем, космос – невзирая на планы противников относительно размещения ядерного оружия на Луне – тогда так и не стал новым театром боевых действий. США в последующем опередили Россию по многим показателям в околоземном пространстве, но это ничего не значило: ведь даже современная РФ оставалась (да и остаётся) космической державой, отправляя корабли с космодрома «Байконур» (Казахстан) на Международную космическую станцию (МКС).

Однако относительно недавно ситуация изменилась: космос стал осваивать Китай, США запланировали отказаться от услуг российского космодрома, а сама Россия стала отслеживать американские «спутниковые созвездия». В общем, началась глобальная космическая гонка.

Фото: zerohedge.com Китайский луноход «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны

Американская мощь в космосе подверглась сомнению где-то так в году 2007-м, когда Китай при помощи ракеты уничтожил старый спутник. И, невзирая на критику, он продолжил подобные испытания в 2010, 2013 и в 2014 годах. А в январе 2019 года КНР впервые в истории космоса осуществила успешную посадку автоматической межпланетной станции Chang'e 4 на доселе неизведанной обратной стороне Луны.

Теперь же в планах Пекина поставить на земном спутнике автоматическую исследовательскую станцию к 2025 году, а к 2035-му отправить туда космонавтов. Это позволит уже не только исследовать, но и добывать и доставлять необходимые космические ресурсы. Более того, китайцы уже говорят об отдельной суверенной экономической зоне – от КНР до Луны.

Её формирование, как вы понимаете, предполагает значительную милитаризацию новых торговых путей: от пунктов добычи до точек доставки. На эти цели, пока что, Пекином выделяется порядка $8 млрд в год.

В этой связи Дональд Трамп в прошлом году своим указом – как зеркальный ответ – огласил о формировании нового вида вооружённых сил в США: космических сил. А это 16 тысяч солдат и офицеров (в большинстве своём) ВВС. Данная инициатива вызвана намерениями Китая и слаженными действиями по противодействию Вашингтона в космосе со стороны Москвы и Пекина.

Фото: EPA/UPG

Здесь речь идёт о противоспутниковых комплексах по типу ASAT, которые в конце холодной войны были опробованы США и СССР. Как уже ранее говорилось, в 2007 году схожие баллистические ракеты применил в космосе Китай, а, согласно отдельным сведениям, в 2016-м свои испытания провела и Россия. Они продолжились и в последующем. Буквально вчера, 15 апреля, в ВВС США заявили о том, что РФ вновь провела испытание ракеты, способной уничтожать космические спутники на орбите, на высоте до 2000 км над Землей.

Здесь, соответственно, появляется новый приоритет – защита своих спутников посредством создания космических флотов и развития отдельных сетей наблюдения.

Однако об этом мы поговорим далее. А пока обозначим ещё один важный шаг, который сделал Трамп на пути противостояния России и Пекину. Это – программа «Артемида». Согласно предварительным расчётам, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) должно обеспечить к 2024 году доставку астронавтов на поверхность Луны, а к 2028-му – создать международную обитаемую окололунную станцию Gateway, позволившую вначале доставлять космонавтов на земной спутник, а затем – помогать с пересадкой тем, кто направляется на Марс. Красная планета должна быть достигнута американцами, согласно задумке, в 2030 году.

Фото: nasa.gov

Здесь, как вы понимаете, самое ключевое – обогнать китайцев, которые планируют возвести базу к 2030 году. Для этих целей США предпринимают не только военные, но и дипломатические усилия. Они убедили страны – члены НАТО признать космос сферой военной деятельности. В то же время американское военное командование предложило японским коллегам помочь им в противодействии Китаю и России. Японцы ответили согласием на данное предложение, создав свои национальные космические войска и присоединившись к американскому плану по высадке астронавтов на поверхность Луны в первой половине 2020-х.

Иными словами, речь уже идёт не только об исследованиях окололунного пространства, но и о дальнейшей неизбежной милитаризации космоса – от Луны до…

Россия – космическая держава?

В этой связи необходимо упомянуть третьего космического игрока – Россию. Ныне она значительно запаздывает с точки зрения гонки в окололунном пространстве.

Лишь в 2021 году она запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Соотносительно Федеральной космической программы, до 2025 года Москва должна доправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025-м – посадочную станцию "Луна-27". На 2027-2028 годы запланирована отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. И только в 2030 году предполагается, что на земной спутник высадится российский астронавт, а в 2034-м начнётся возведение там постоянной базы. В общем, с точки зрения графика Россия значительно опаздывает от своих ключевых конкурентов в космосе – США и Китая.

Фото: hi-news.ru Космический корабль «Федерация» предназначен для доставки грузов на орбиту Земли и для полётов к Луне.

Ныне РФ с переменным успехом ведёт переговоры с американской стороной о подключении к уже упомянутому нами проекту международной обитаемой окололунной станции Gateway. Однако вряд ли американцы согласятся с тем, чтобы предоставить россиянам возможность допуска к этому проекту, прекрасно понимая, что за этим может последовать быстрое создание постоянной базы на Луне. Подобравшись к лунной орбите, российский космический корабль преспокойно сможет отправить спускаемый аппарат с астронавтами или с аппаратурой на поверхность земного спутника.

В то же время космический сектор России – невзирая на весомые вливания в него со стороны властей – значительно отстаёт от американского или китайского.

Во-первых, это связано с тем, что на госкорпорацию «Роскосмос» выделяются непомерные средства, которые растрачиваются неконтролируемо, да ещё и с нарушениями. И об этом говорит глава счётной палаты Алексей Кудрин: «У нас большие проблемы с «Роскосмосом», там есть просто нерациональные траты, всевозможные нарушения дисциплины. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и многие проекты остаются незавершенными».

Во-вторых, – с западными санкциями, которые не касаются самого предприятия (хотя против его главы Дмитрия Рогозина они таки действуют), но точно бьют по российской экономике в целом. Следовательно, траты, которые может себе позволить Россия для развития космической отрасли, с каждым годом уменьшаются. Яркий тому пример – задержка в строительстве космодрома «Восточной» на юго-востоке Сибири, который никак не может принять эстафету о загруженного «Байконура».

В-третьих, – с технические проблемами, которые стали возникать с российскими аппаратами. В 2018 году на космическом корабле «Союз», пристыкованном к МКС, после доставки экипажа была обнаружена утечка. Причиной послужила пробуренная в перегородке корабля дыра. Далее – через достаточно короткий промежуток времени – пришлось совершать аварийную посадку «Союза» из-за неисправности датчика. На это наложилось нежелание страховых компаний брать расходы, покрывающие неисправности российских космических кораблей. Проблемный «Союз» был застрахован на сумму свыше 4.5 млрд рублей.

Фото: EPA/UPG Запуск космического корабля ‘Союз МС-13’

Однако ко всему этому прибавился самый важный вызов – отказ США от российского космодрома «Байконур» и переход с лета 2020 года на новую программу NASA – Commercial Crew. Вашингтон возобновил программу космических шаттлов, предоставив при этом возможность частным американским компаниям осуществлять испытательные полёты с экипажем на борту в аппаратах, которые должны будут пристыковаться к МКС. Речь идёт о разработках «SpaceX» (Илон Маск) и «Boeing». Вскоре «SpaceX» осуществит свою первую доставку астронавтов на космическую станцию.

Всё это в конечном счёте приведёт в относительно недалёкой перспективе к созданию частного сектора космических полётов. Эти компании будут доставлять людей на низкую околоземную орбиту и отправлять обратно на Землю. Следовательно, когда-то они если не заменят, то точно дополнят МКС.

Однако всё это – лирика. Главное – финансовые потери. Одно посадочное место в корабле «Союз» стоит $86 млн. За последние лет пять выплаты NASA «Роскосмосу» составили миллиарды долларов. Теперь же «SpaceX» Илона Маска будет доставлять астронавтов к МКС за $55 млн, а Boeing – за $70 млн. Следовательно, из-за недостатка финансов многие проекты российской госкомпании станет ещё труднее реализовать.

Фото: twitter.com/SpaceX

Однако самый важный вопрос здесь нечто иной: будет ли со временем «Роскосмос» внесён США в санкционный список. Ведь когда программа NASA полностью заработает, когда американцы и их партнёры смогут бесперебойно пристыковываться к МКС при помощи коммерческих шаттлов, зависимость от России окончательно исчезнет. Тогда у Вашингтона появится хорошая возможность приостановить не только амбиции РФ относительно завладения ресурсами, но и дальнейший космический союз этой страны с Китаем.

В мае 2019 года Владимир Путин отметил: «От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета». Уверенность лидера РФ здесь базировалась на зависимости МКС от российских ракет-носителей. Сейчас ничего подобного и близко нет. Так остаётся ли Россия космической державой...? – Вот главный вопрос, на который Москва должна будет дать ответ в ближайшие несколько лет.

Российские боевые спутники-матрёшки

Сегодня вся жизнь той или иной страны на планете Земля зависит в том числе и от нормального функционирования космических спутников: банковские расчёты, сотовая связь, любая коммуникация посредством Интернет, банальный прогноз погоды – и далее по списку. От спутниковых данных зависит функционирование и современных армий. Это и дистанционная связь, и обнаружение целей, и дистанционное наблюдение… А это значит, что речь идёт не только о возможностях, но и о уязвимостях – о попытке противника в недалёком будущем обезвредить спутник и лишить своего оппонента преимущества на Земле.

Нечто подобное уже было зафиксировано со стороны России, которая фактически отправила спутники – разведчики к американскому аппарату. Об этом пару месяцев назад сообщил американский Time после разговора с командующим Космическими силами США – Джоном Реймондом.

В начале февраля американский генерал заявил, что российский космический аппарат подошёл на расстояние в 160 км (что для космоса – ничто) к одному из американских спутников, представляющих «разведывательное созвездие» (четыре аппарата, связанных воедино высокоточной системой слежения за локациями на Земле). Как это произошло? Поначалу российский спутник провел на орбите две недели, после чего разделился на две части, как матрёшка. Затем оба аппарата подошли к американскому разведчику USA-245.

Фото: bykvu.com Командующий Космическими Силами США генерал Джон Рэймонд

Российские «шпионы» должны были осуществить видеосъёмку в момент сбора данных американским спутником. В Time предполагают, что россияне таким образом могли узнать, как осуществляется связь между центром в США и американским космическим аппаратом. Более того, они могли увидеть, какие цели интересуют Штаты на данный момент.

Как отметил генерал Реймонд, «Это испытание является еще одним доказательством лицемерной поддержки Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей Соединенных Штатов».

Россия давно и активно выступает против милитаризации космоса, пытаясь говорить о каких-то гарантиях. Она ведёт себя в космосе ровно так, как и на Земле. При этом запуск в рамках испытаний противоспутниковой ракеты засвидетельствовал: даже при ограниченных возможностях РФ будет пытаться захватить часть околоземных космических ресурсов и противостоять США, применяя любые проактивные методы против этой страны и её союзников в космосе.

Украине – о космическом секторе которой мы поговорим в следующих статьях – также следует задуматься над перспективой агрессии России не только на Земле, но и в космосе. Рано или поздно мы станем свидетелями активной фазы противостояния и там. Об этом свидетельствует нежелание ограничивать и сокращать глобальными противниками в том числе и космические вооружения. А пока можно утвердительно сказать одно: война в космосе началась.