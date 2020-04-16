США подозревают Китай в проведении тайных ядерных испытаний

Соединенные Штаты Америки подозревают Китай в проведении секретных подземных испытаний ядерных зарядов малой мощности вопреки глобальному мораторию.

Об этом пишет "Голос Америки".

Обеспокоенность США вызвана деятельностью на китайском ядерном полигоне Лобнор в течение 2019 года, говорится в опубликованном в среду докладе Государственного департамента.

"Возможная подготовка Китая к круглогодичной эксплуатации полигона Лобнор, использование взрывоизолирующих камер, обширные земляные работы в Лобноре и недостаточная транспарентность в деятельности [Китая] в сфере ядерных испытаний вызывают тревогу по поводу соблюдения им стандарта нулевой мощности", – говорится в докладе, хотя доказательств проведения маломощного взрыва там не приводится.

Издание также ссылается на высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что обеспокоенность по поводу действий Пекина в сфере испытаний поддерживает доводы президента Дональда Трампа в пользу присоединения Китая к переговорам США и России о новом соглашении по контролю над вооружениями, который должен прийти на смену договору СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой, истекающему в феврале.

Напомним, что аналогичные подозрения о проведении ядерных испытаний существуют и по поводу России.