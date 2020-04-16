Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина с 27 апреля

План рассчитан на полтора месяца и не учитывает массовые мероприятия.

Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина, начиная с 27 апреля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные издания Tages-Anzeiger и Neue Zuercher Zeitung.

Согласно плану министра здравоохранения Алана Берсе, первыми возобновят работу предприятия сферы услуг, такие как, например, парикмахерские. Количество клиентов, которым можно будет находиться в помещениях, будет ограничено.

Если за две-три недели эпидемиологическая ситуация не ухудшится, возобновится учебный процесс в школах. Бары и рестораны останутся закрытыми минимум до 8 июня, когда запланирован третий этап выхода из карантина.

В то же время в Швейцарии пока нет планов по возобновлению массовых мероприятий, таких как концерты или футбольные матчи. Сейчас в стране запрещено собираться группами больше пяти человек.

Агентство отмечает, что швейцарский бизнес, понесший огромные убытки из-за остановки экономики, лоббирует скорейшее снятие ограничений.

Вспышка коронавирусной болезни в Швейцарии унесла жизни 973 человека.