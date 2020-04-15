Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

Больше всего случаев, по прежнему, в США.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 2 млн 984 человек.

Об этом сообщается на сайте университета имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев, по прежнему, в США - 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488).

В пятерку "лидеров" также входят Германия (132 321) и Франция (131 362).

В то же время, на сегодня от коронавируса вылечились 501 206 человек - около четверти от общего количества инфицированных.

Напомним, ранее сообщалось, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн число погибших - превысило 126 тыс., выздоровели более 480 тыс. человек.

В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания, выздоровели 143 человека.