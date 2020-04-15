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Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию по коронавирусу в четверг

Каждая из стран "семерки" сильно пострадала от коронавируса.

Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию по коронавирусу в четверг
Фото: EPA/UPG

Лидеры "Большой семерки" (G7) соберутся на видеоконференцию в четверг, чтобы скоординировать ответные меры на вспышку коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп, который в этом году возглавляет G7, собирался провести саммит "семерки" в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Этим планам помешал коронавирус, и рабочие контакты пришлось перевести в онлайн.

В G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия. Каждая из этих стран сильно пострадала от вируса, а британский лидер вообще слег с болезнью и несколько дней провел на кислородной терапии.

Четверговая видеоконференция будет продолжением сессии 16 марта, когда лидеры G7 впервые встретились в таком формате.

В мае ожидается еще одно заседание, на котором заложат основу для ключевой июньской видеоконференции.

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