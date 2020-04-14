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Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля

Открытие магазинов и предприятий сферы услуг начнется в понедельник.

Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля
Фото: Евгений Деменок

Правительство Чехии приняло пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.

Об этом говорится на сайте правительства.

Постепенное открытие магазинов и других предприятий сферы торговли и услуг начнется 20 апреля. Он предусматривает открытие мастерских, автобазаров и автосалнов, фермерских рынков, возобновление тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе. Также будут разрешены небольшие свадьбы с участием до 10 человек.

В вузах разрешат проводить индивидуальные консультации и экзамены в присутствии до пяти человек.

Если от принятых мер эпидемиологическая ситуация не ухудшится, начнется следующий этап.

Фото: Министерство здравоохранения Чехии

Весь процесс смягчения карантина должен завершиться 8 июня, когда хотят открыть крупные магазины, торговые центры, рестораны, театры. В этот же день собираются разрешить спортивные мероприятия с участием до 50 человек - то есть смогут возобновиться профессиональные чемпионаты в коллективных видах спорта, но без зрителей.

По состоянию на 14 апреля в Чехии зафиксировали около 6 тысяч случаев коронавирусной болезни, умерли 160 человек.

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