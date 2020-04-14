Молдова решила отменить парад 9 мая

Риск распространения коронавируса в начале мая все еще будет слишком высоким.

Молдова отменила парад в честь Дня победы, который каждый год проходит в Кишиневе 9 мая.

Об этом сказал президент Молдовы Игорь Додон в эфире телеканала N4, пишет местное издание NewsMaker.

Он сообщил, что риск распространения коронавируса в начале мая все еще будет слишком высоким, чтобы проводить все массовые мероприятия. Поэтому парада 9 мая, скорее всего, не будет.

При этом Додон рассказал, что намерен предложить перенести парад на 24 августа. "В этот день мы отмечаем годовщину Ясско-Кишиневской операции и освобождение Молдовы от фашистских захватчиков", - объяснил президент.

Напомним, что в Молдове с 17 марта действует режим чрезвычайного положения. В стране отменены массовые мероприятия, запрещено гулять в парках и лесах, закрыты детские площадки, кафе, рестораны и бары, работают только продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, у части бюджетников выходные до 27 апреля, а людям старше 63 лет запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

По данным на вечер 14 апреля в Молдове подтвердили 1934 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 134 пациента, умерли 40.