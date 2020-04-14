Индия продлила карантин до 3 мая

Локдаун в Индии ввели с 25 марта, он должен был закончиться во вторник.

Индия решила продлить ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, по меньшей мере до 3 мая.

Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник, пишет AFP.

Локдаун в Индии ввели с 25 марта, он должен был закончиться во вторник.

Продление карантина произошло, несмотря на жалобы миллионов бедняков, которые почти полностью остались без поддержки - их рабочие места исчезли, а доходы сократились. "С экономической точки зрения мы заплатили большую цену, но жизни народа Индии гораздо дороже", - заявил Моди.

Он добавил, что опыт последних дней явно свидетельствует о том, что "выбранный нами путь верен".

В то же время Моди добавил, что для регионов без случаев заражения введут "ограниченные смягчения", и в среду выйдут новые рекомендации для промышленности и сельского хозяйства.

В Индии по состоянию на 14 апреля зафиксировали около 10 тысяч случаев коронавирусной болезни, умерли 358 человек. Но, по мнению некоторых экспертов, страна не провела достаточно тестов и настоящее количество инфицированных может быть намного выше. В связи с этим существуют опасения, что после снятие карантина показатели заражений могут взлететь и обрушить слабую систему здравоохранения Индии.