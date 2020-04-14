Shell отказалась создавать совместное предприятие с российской "Газпром нефтью"

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выходит из проекта создания совместного предприятия "Меретояханефтегаз" с российской "Газпром нефтью" по разработке месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Shell отметили, что решение обусловлено "негативным воздействием внешних факторов".

Российская сторона заявила, что продолжит разработку активов самостоятельно и планирует до конца года ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

При этом, в Shell заверили, что их позиция по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью". В частности, в марте стороны закрыли сделку о расширении совместного предприятия по разработке группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, Shell и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании СП в июне 2019 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что в СП войдут Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты оценили геологические запасы проекта в 1,1 млрд тонн нефти.