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Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Окруашвили признали виновным в причастности к штурму здания парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
Ираклий Окруашвили
Фото: eadaily.com

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили осуждён на пять лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд Тбилиси признал Окруашвили виновным в причастности к штурму здания парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда активисты оппозиции организовали стихийный митинг, из-за попытки депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова сесть в кресло спикера грузинского парламента.

При попытке штурма парламента демонстрантами, сотни человек получили тяжелые травмы. Полиция смогла сдержать протестующих. Несколько дней спустя, против ряда оппозиционных лидеров Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело.

Другие лидеры "Объединенной оппозиции", в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвинили власти в стремлении "воспользоватся эпидемией для подавления оппозиционных сил" и обещали возобновить акции протеста уже в ближайшее время.

Ираклий Окруашвили - основатель политической партии "Победоносная Грузия". Он занимал пост министра обороны Грузии в 2004-2006 годах.

Его задержали в июле прошлого года. МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж с целью изменения конституционного строя.

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