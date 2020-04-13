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Больше половины инфицированных коронавирусом в Германии вылечились

Количество зараженных и смертей снижается третий день подряд.

Больше половины инфицированных коронавирусом в Германии вылечились
Фото: EPA/UPG

В Германии выздоровели более половины инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на данные Института Коха.

По состоянию на утром 13 апреля в Германии зарегистрировано 123 016 инфицированных – на 2537 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 64 300 человек – на четыре с лишним тысячи больше, чем днем ранее. Число пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 126 и достигло 2799 человек.

Число инфицированных и количество летальных исходов в Германии снижается третий день подряд. В то же время данные, обнародованные институтом, могут быть неполными из-за задержек с поступлением информации за минувшие выходные.

Канцлер Ангела Меркель 15 апреля проведет телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия в борьбе с эпидемией. Одной из тем будет возможность смягчения введенных ограничений

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