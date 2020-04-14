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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человек

Количество жертв достигло 119686.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человек
В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: hi-news.ru

По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано 1 млн 920 тыс. 918 случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 тыс. 686.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

По числу заболеваний и летальных случаев лидируют США, где скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных.

В Испании число больных достигло 170099 при 17756 умерших, Италии - 159 тыс. 516 (20465), Франции - 137877 (14967), Германии - 130072 (3194), Великобритании - 89571 (11329), Иране - 73303 (4585), Турции - 61049 (1296), Бельгии - 30589 (3903), Нидерландах - 26712 (2833), Швейцарии - 25688 (1138), Канаде - 25680 (780), Бразилии - 23723 (1355).

В Китае за сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения, при этом 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун). За сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине было зафиксировано 3102 случая инфицирования COVID-19.

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