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Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica

Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в соцсетях.

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Фото: currenttime.tv

Живущие в Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего "российского СМИ" и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica, передает Настоящее время.

"Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше", – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.

Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в твиттере, фейсбуке или инстаграме.

Также журналисты газеты нашли девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она рассказала изданию, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях итальянцам снимать видео за деньги.

"России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей", – заявили в посольстве. Там считают подобные предложения мошенничеством.

После того как в марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом, прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды, отмечает настоящее время.

Например, в соцсетях без указания подробностей происхождения видео был опубликован ролик с мужчиной, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: "Спасибо, Россия! Спасибо, Путин".

Как сообщалось, 20 украинских врачей отправились в Италию на две недели для борьбы с коронавирусом. Сообщалось, что оплату и защиту врачам обеспечит Украина, а итальянская сторона - проживание и питание.

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