Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым

Но самое главное здесь – не только дела политические, но и экономические. Мы сегодня жалеем и поддерживаем Италию, её жителей. Но нам всё же необходимо избавиться от иллюзий и наконец понять: Рим – один из главных сторонников Москвы в Европе, а Ломбардия – ключевой регион торговли для РФ. Посему российская помощь Италии – это хорошо просчитанная комбинация, позволяющая укрепить свои позиции. И здесь Украине гнаться за Россией уж точно не стоит.

Две эти опции осуществимы лишь при одном сценарии: если Украина как государство полностью себя дискредитирует в глазах европейской политической элиты. И, как вы понимаете, над этим сейчас многие активно работают.

Но и это ещё не всё. На фоне заявлений некоторых глав глобальных организаций, мировых лидеров о необходимости примирения всех со всеми на время пандемии коронавируса Россия всё более активно будет пытаться добиться от мира и Украины разрешения на поставку пресной воды в Крым. И следует отметить, что в нынешней ситуации у Москвы это может получиться.

Россия отправила в итальянскую Ломбардию «гуманитарную» помощь не просто так. Главная задача – сагитировать всю Италию на то, чтобы отказаться от продления антироссийских санкций со стороны ЕС. Если Рим отринет штрафные меры против РФ, все санкционная политика Евросоюза попросту рухнет.

Фото: gazeta.ru

Ломбардия и украинские иллюзии

Для начала давайте избавимся от определённых иллюзий. На сегодняшний день Италия – это один из наиболее весомых партнёров России в ЕС. Годичный товарооборот двух стран, согласно последним данным, составляет свыше $25 млрд. В качестве сравнения: совокупная торговля между Украиной и Италией – около $5 млрд. То есть, мы говорим с вами о том, что в экономическом плане Рим будет более ориентирован на Москву, нежели на Киев.

Здесь, кстати, есть ещё один немаловажный нюанс: итальянцам нужна дешевая украинская рабочая сила, но меньше, чем она нужна властям Украины. Ведь пока основные финансовые вливания в экономику нашей страны поступают от тех самых «заробітчан», которых так ныне любят критиковать в связи с пандемией коронавируса абсолютно все.

Политически Италия также ближе к России, нежели к Украине. И сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы говорить о том, что Рим становится куда более удалённым от ЕС, но при этом ориентированным на Москву. Напомню, что та же Ломбардия – наиболее пострадавший регион от коронавируса и по совместительству самый богатый регион в Италии и третий по состоятельности в Европе – понесла значительные финансовые потери от антироссийских санкций. Речь идёт о миллиардах долларов. А это и машиностроение, и вертолётостроение, и энергетика, и лёгкая промышленность, и бытовая техника.

В связи с этим Ломбардия и ещё один регион Венето не просто голосовали за расширение автономии от Рима, но и практически с начала внедрения санкций против РФ требовали их отмены. Более того, именно депутаты Ломбардии позитивно проголосовали в 2016 году за резолюцию о признании Крыма российским.

К слову, одним из инициаторов данного документа был некто Паоло Гримольди – на тот момент депутат местного парламента в Ломбардии, представитель явно пророссийской партии «Лига Севера». Лидер последней, Маттео Сальвини, – бывший глава МВД Италии, а также человек, который финансово поддерживается Москвой.

Фото: La Padania Слева-направо: Маттео Сальвини, Паоло Гримольди и бывший министр РФ по делам Крыма Олег Савельев.

Сейчас следовало бы вспомнить, как в 2019 году стало известно о помощнике Сальвини, который договаривался с Кремлём о поставках нефти итальянской нефтегазовой компании Eni. Скидка по сделке, составляющая порядка $65 млн, должна была быть направлена на продвижение Лиги.

Однако вернёмся к Гримольди, инициатору резолюции по Крыму и активному борцу с антироссийскими санкциями. Именно этот человек призвал руководство РФ отправить «гуманитарную помощь» жителям Ломбардии, конкретно – провинции Бергамо, где наблюдается истинно человеческий мор. Кстати, необходимо сразу указать: Гримольди по совместительству также является основателем группы «друзей Путина» уже в национальном итальянском парламенте.

Само обращение, правда, было осуществлено довольно искусно. Как пишет журнал Bild, по началу его получил немецкий депутат из пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Эме, который и обратился к Кремлю за помощью для жителей Бергамо.

Добавим, что представители АдГ часто посещают оккупированные Крым и Донбасс. Они участвуют в качестве наблюдателей на выборах на территории полуострова. А сам по себе Эме в конце прошлого года – как в том числе и депутат ПАСЕ – встречался с делегацией из так называемых представителей оккупированной РФ Донецкой и Луганской областей в Минске. Его ключевая задача здесь – создать условия на базе различных площадок, при которых бы боевики стали непосредственной частью Минских договорённостей. К большому сожалению, у украинцев предельно короткая память.

Однако вернёмся к вопросу явного сближения Италии и России. Оно ведь началось не сейчас. И речь здесь идёт не столько о весомом товарообороте, который сохранился между двумя странами, сколько о взаимоотношениях бизнесов двух Рима и Москвы в период антироссийских санкций.

Просто для общего понимания ситуации. Крупнейшая в Италия нефтегазовая компания Eni – та, которая должна была перечислять деньги от продажи российской нефти партии Сальвини – уже давно является наикрупнейшим интегрированным приспешником РФ в Европе.

Фото: autooil.com.ua

Положим, существует такой трубопровод «Голубой поток», который обеспечивает российским газом Турцию. Это – первая газовая труба, которая была построена целенаправленно в обход Украины Россией. Этим потоком компании «Газпром» непосредственно управляют предприятия, аффилированные с итальянской Eni.

Данная компания также опосредованно участвует в возведении российского «Турецкого потока – 2» – ещё одного обходного пути, который должен лишить Украину газовых транзитных возможностей. Ну, и не стоит забывать, что засекреченные статьи товарооборота России и Италии могут включать в себя перечень нефтегазового оборудования, которое находится под санкционным давлением Евросоюза и США.

Стоит отметить, что компания Eni передала в пользование России нефтеперерабатывающий завод на Сицилии. Сейчас это – точка выхода для российской марки нефти Urals на мировой рынок.

И здесь стоит отметить два важных момента: первый из них заключается в том, что вся структура итальянской Eni пронизана людьми друга российского президента – Сильвио Берлускони, а второй, – что один из наикрупнейших НПЗ Eni находится в регионе Ломбардия. Поэтому невозможно, чтобы этот итальянский регион не поддерживал Россию, когда один из ключевых партнёров РФ в Европе там имеет градообразующие предприятия.

Можно много чего рассказать о взаимодействии по линии Россия – Италия или Россия – Ломбардия, но это – не главная цель этой статьи. Просто украинцам важно понять, что жалеть жителей Ломбардии, поддерживать их надо, но не стоит пребывать в иллюзиях и ждать, что экономический центр среднеземноморской страны нам ответит взаимностью или чем-то поможет. Сломя голову с распростёртыми объятиями бросаться итальянцам на шею здесь не стоит. Просто следует осознать: апеллировать Киеву здесь нужно не к Риму, а, скорее, к Берлину или Брюсселю.

Фото: Минобороны России Подготовка к вылету в Италию с военного аэродрома Чкаловский, 22 марта 2020

Санкции, гуманитарка и вода в Крым

Вероятно, вы слышали о том, что Россия начала отправку в Италию средств защиты, мобильных комплексов на базе КАМАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского оборудования. Всё это доставляется российскими военными самолётами Ил-76. Всего было направлено восемь бригад специалистов численностью около 100 человек и различные машины войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Вы также наверняка слышали о статье в итальянской газете La Stampa, где говорится, что большая часть направленной техники Россией оказалась бесполезной или малополезной. Что вместо масок и медиков Италия получила российских военных. Газета указывает: это было сделано Москвой лишь с одной целью – разведать обстановку близ итальянских баз НАТО.

Смешно слушать: россияне уже и так давно знают, что происходит на базах НАТО. Более того, они спокойно перемещаются между Альпами и Средиземным морем. Другое дело – показать итальянцам, что НАТО и ЕС бросили их на произвол судьбы. Отсюда все разговоры в российских СМИ о том, что Альянс не ввёл пятую статью Устава организации и не защитил Италию от опасности; что Франция не захотела помогать своему партнёру по Евросоюзу и т.д.

Впрочем, всё это не имеет никакого значения. Для России важно создать ситуацию, при которой уже бы не только Ломбардия, но и вся Италия заявила о необходимости снятия санкционного давления с РФ. Санкции – вот, что главное, а точнее, их наличие. Ведь Россия сегодня борется не только с коронавирусом и экономическим кризисом, она ведёт затратные войны и активно противостоит на нефтяном рынке США и Саудовской Аравии. Там много вызовов – куда больше, чем у Европы.

Фото: EPA/UPG Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Вы, верно, заметили, как вначале – за день до онлайн-саммита G20 – Генеральный секретарь ООН призвал все страны отказаться от введения санкций и кабальных пошлин. Он, правда, имел в виду торговые войны, организованные США против ЕС, Китая и ряда азиатских стран. Но Владимир Путин воспринял это в нечто ином ключе: подхватив этот тезис, он призвал в ходе саммита лидеров «Большой двадцатки» снять санкции с России.

Почему? Потому что они стали чувствительно бить по экономике страны, которая оказалась в состоянии «идеального шторма».

Что нужно Путину для того, чтобы санкции были сняты ЕС? Убедить каждого члена Евросоюза в их нецелесообразности. Это нереально. А что нужно сделать для того, чтобы их продолжили страны Содружества в июле текущего года, верно – сделать так, чтобы хоть одно государство европейского блока их не поддержало.

Трудно подыскать на эту роль более подходящую страну, чем Италия. На это и нацелена отосланная помощь Минобороны РФ. Россия таким образом пытается сыграть на чувствах итальянцев и убедить тех в том, что нельзя вводить штрафные меры против страны, которая протягивает руку помощи в тяжёлые времена. Кстати, отсюда и самолёт с гуманитаркой для Соединённых Штатов. Это – тоже политика увещания.

Для создания ещё более комфортных условий необходим дополнительный немаловажный нюанс – полный бедлам в Украине. Когда итальянцы увидят страну, которую поддерживает ЕС вот уже шесть лет, в полуразваленном состоянии, находящуюся в кризисе, они попросту разведут руками и заявят о бесперспективности дальнейшего выделения средств для Украины и о необходимости налаживания сотрудничества с РФ.

И как кстати были отправлены российские КамАЗы. Они в Риме теперь точно не будут ассоциироваться с так называемыми гуманитарными конвоями на Донбассе, при помощи которых боевики в ОРДЛО получали боеприпасы и оружие. Всё нивелировано.

Фото: riafan.ru

Пока что Кремль умело работает на двух направлениях: создаёт поистине патовую ситуацию в Украине и параллельно задабривает итальянцев, ставя тех в довольно неудобную позицию должника.

Но есть ещё один важный момент, который многие аналитики упускают – это подача воды в Крым. Для российского руководства – это тот вопрос, который должен решиться до отказа ЕС от продления санкций.

Москва апеллирует к словам Генсека ООН и говорит: необходимо в тяжёлые времена помогать друг другу. И здесь отлично вписывается предложение (причём уже несколько раз в качестве пробника озвученное украинскими властями) вернуть пресную воду на Крымский полуостров.

Отмечу, что РФ абсолютно не волнует факт того, что канал подачи этой воды абсолютно неисправен, что на его восстановление понадобится минимум год, что воды крымчане – даже при таком стечении обстоятельств – всё равно не увидят. Важно другое – бумажка, на которой будет написано: «Украина соглашается с необходимостью подачи воды в Крым».

Нужно понимать: для нужд населения воды в достатке, её не хватает для милитаризации полуострова, для развернутых военных баз РФ. Чтобы международные организации включились в этот процесс, Москве необходимо показать факт наличия в Крыму гуманитарной катастрофы. И о ней, понятное дело, должны говорить не только в России, но и в Украине. Есть два варианта: или Киев закроет на это глаза и разрешит поставку, или всё же заблокирует любые возможности России на этом направлении. Пока последнего не наблюдается.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин встречается с бывшим премьер-министром Италии и главой партии Forza Italia Сильвио Берлускони в Риме, 04 июля 2019.

Возвращаясь к кампании РФ на итальянском направлении, следует отметить, что Кремлю здесь терять особо нечего: помощь Ломбардии всё равно окупится – если это и не вернет воду в Крым, не остановит санкции, то точно упрочит позиции России в Италии ещё больше. Да и не только в Италии: многие праворадикальные партии, финансируемые Москвой по всей Европе, вновь сагитируют население против ЕС и НАТО. Ссылаться при этом они будут на помощь России в Бергамо. Впрочем, это не отменяет наличия максимального задания для Кремля – снять все возможные ограничения.

Украине в этой связи необходимо задуматься не о Бергамо – как бы цинично это ни звучало, – а о себе самой. Италию мы в свою орбиту не затянем, что бы кто ни говорил. А вот привнести стабильность в собственную страну, настоять на продлении санкционного давления – это мы можем. Вопрос только в том: а есть ли желание? Для того чтобы ответить на него, времени остаётся не так уж и много – где-то до 9 мая…