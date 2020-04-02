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Разведка США узнала о занижении Китаем данных по коронавирусу, - ​Bloomberg

При этом, КНР - не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о заболевании.

Разведка США узнала о занижении Китаем данных по коронавирусу, - ​Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Американская разведка в секретном докладе, представленном президенту США Дональду Трампу, выяснила, что Китай занижает данные о масштабе эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники попросили не называть их имена, поскольку доклад является секретным. В то же время, они уверены, что публичная отчетность Китая о количестве случаев заболевания и уровне смертности - неполная.

Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.

"Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить свои показатели", - отмечается в сообщении.

Напомним, коронавирус COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года. С тех пор в стране диагностировали более 82 тысяч случаев заражения, 3310 человек умерли. На данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев, поэтому во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.

29 марта Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране, но при этом не исключил нового витка заболевания.

Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к миллиону. Сейчас эпицентром эпидемии стали США.

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