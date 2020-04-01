ВОЗ констатировала увеличение числа жертв COVID-19 более чем в два раза за последнюю неделю

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена "стремительным ростом и глобальным распространением" COVID-19. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.
Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.
"Количество смертей увеличилось более чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебрейсус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/QAEbi5CObZ— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 1, 2020
24 марта ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса. Когда число заражений достигло 400 тис. случаев, Гебрейсус заявил, что 100 тыс. людей заболели всего за два дня.