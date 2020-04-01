ВОЗ констатировала увеличение числа жертв COVID-19 более чем в два раза за последнюю неделю

Количество инфицированных новым коронавирусом приближается к миллиону человек.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена "стремительным ростом и глобальным распространением" COVID-19. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

"Количество смертей увеличилось более чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебрейсус.

24 марта ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса. Когда число заражений достигло 400 тис. случаев, Гебрейсус заявил, что 100 тыс. людей заболели всего за два дня.