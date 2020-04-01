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В Греции обнаружили коронавирус на судне с украинцами в экипаже

Паром уже десять дней стоит на якоре в порту города Пирея.

В Греции обнаружили коронавирус на судне с украинцами в экипаже
Фото: protagon.gr

В Греции обнаружили коронавирус на судне El. Venizelos, где работают несколько десятков украинцев.

Как сообщает местное издание SKAI, в феврале судно зафрахтовали турецкие бизнесмены для перевозки рабочих в испанский Кадис. Там они должны были ремонтировать один из круизных лайнеров Royal Caribbean.

Из-за пандемии работы так и не начались, и судно отправилось назад. Пришвартоваться в Турции ему не разрешили, и судно, которое ходит под флагом Греции, отправилось в Пирей.

С 21 марта судно стоит на якоре в порту греческого города Пирея.

Экипаж судна состоит почти из 400 человек, среди которых, по данным издания, 82 украинца. В то же время украинский фонд помощи морякам "Ассоль" пишет, что граждан Украины меньше - около 30 человек.

"По информации от родных и близких украинских моряков: в начале карантина старшим должностям выдали маски, младшим лишь антисептики, на вопрос почему так, был дан ответ: "Они Вам не нужны". Информацией на судне люди не владеют, питаются лишь слухами и домыслами", - сказано в фейсбуке фонда.

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