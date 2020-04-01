Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В США от коронавируса умер чиновник Госдепа

Всего в Государственном департаменте заболели несколько десятков служащих. 

В США от коронавируса умер чиновник Госдепа
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о первой смерти от коронавируса чиновника Госдепа. Об этом пишет CNBC.

"У нас были и другие члены команды с COVID-19. Я думаю, что сейчас у нас до четырех-пяти дюжин человек, которые прошли положительные анализы в Государственном департаменте, включая наш штатный персонал, всю команду Государственного департамента", - сказал Помпео.

Кроме этого, о летальном случае от COVID-19 сообщили в Пентагоне. Нацгвардеец армии Нью-Джерси был госпитализирован с коронавирусом 21 марта, скончался 28 марта. 

"Сегодня печальный день для Министерства обороны, поскольку мы потеряли нашего первого американского военнослужащего - из-за коронавируса", - написал министр обороны Марк Эспер в своем заявлении. "Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским сотрудникам и всему сообществу Национальной гвардии".

От момента обнаружения коронавируса в США в Пентагоне обнаружили 1259 случаев COVID-19. 

Напомним, США занимают первое место по количеству заболевших коронавирусом в мире. По состоянию на 1 апреля, в Штатах зафикировали свыше 189 500 случаев. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также