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Сумская область ожидает пик заболеваемости в третьей декаде апреля

Главный санврач пристыдил жителей области за игнорирование карантина.

Сумская область ожидает пик заболеваемости в третьей декаде апреля
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Сумская область ожидает пик заболеваемости коронавирусом в третьей декаде апреля.

Об этом на пресс-конференции в областной администрации сказал исполняющий обязанности главного санитарного врача Владимир Збаражский.

"По нашим прогнозам, пик заболеваемости у нас в Сумской области ожидается на двадцатые числа апреля. И мы должны к этому готовиться", - сообщил он.

Сейчас в области 19 подтвержденных случаев, из них два - летальные.

Збаражский считает, что инфекция распространяется из-за большого количества людей, вернувшихся из-за границы и не соблюдающих режим самоизоляции. "Те лица, которые прибыли, особенно до 17 числа, к сожалению, не соблюдали режим самоизоляции, которые они обязывались соблюдать. И мы получили такую картину", - сказал он.

"У нас на сегодня уже четыре семейных очага: в Кролевецком районе, Конотопе и в Ахтырке. То есть те лица, которые прибыли из-за границы, общались со своими родными, и мы получили болезнь всех членов семьи", - подчеркнул он.

Санврач также добавил, что жители региона массово игнорируют карантин.

"[На выходных] все посадки, все леса были забиты нашими соотечественниками. Пройти невозможно было. Люди игнорируют, не беспокоятся о своей жизни, о жизни своих родных. Везде же пишут: уважаемые, самоизолируйтесь! Но пока гром не грянет, они не перекрестятся", - пожаловался Збаражский.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине коронавирусом заразились 669 человек, 17 из них умерли, а 10 вылечились.

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