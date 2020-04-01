Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?

LB.ua коротко розповідає, про які ліки йдеться. Одразу зазначимо, що ці ліки мають серйозні побічні ефекти, тому призначати їх собі самостійно в жодному разі не можна. Схему лікування має обрати лікар з урахуванням стану пацієнта, його анамнезу та особливості ситуації (наприклад, далі буде згадуватися антибіотик азитроміцин, проте відомо, що серед українців поширена резистентність до цього препарата).

За законопроєкт №3268 проголосувало 312 народних депутатів. Він дозволяє застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби Covid-19 незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю. Закон набув чинності з дня публікації та діятиме впродовж трьох місяців. Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів встановлюватиме МОЗ. Простими слова, мається на увазі off-label us e – використання медикаментів за непідтвердженим показання. Про що напередодні прийняття законопроекту, в інтерв’ю Interfax говорив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький : “Наприклад, світова практика засвідчила, що якісь препарати для лікування малярії або ВІЛ\СНІД виявилися ефективними і для лікування Covid-19. Законних підстав сьогодні призначати їх пацієнтам з Covid-19 немає, але якщо буде ухвалено цей закон, то лікар зможе застосувати такий препарат за умови згоди пацієнта або його родичів off-label use, тобто поза інструкцією. Така практика не є винаходом України – це той механізм, який зараз активно використовують у країнах з пандемією. У цьому законопроекті є й інші положення, але дозвіл off-label use є одним з основних”.

Специфічного лікування від Covid-19 поки не існує, проте є альтернативи, які світові вчені розглядають як можливість для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Для того, аби ці препарати можна було використовувати в Україні, в понеділок 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами .

Фото: EPA/UPG Лікарня San Giovanni Bosco в Турині, північна Італія, 27 березня 2020

Отже, короткий путівник по ліках

Офіційно ліків від нового типу коронавірусу, як і вакцини, немає. Однак минулого тижня, про успіхи лікування коронавірусу препаратом хлорохіном заявляли французькі медики з Марселю (південь Франції): “У рамках дослідження із 36-ти пацієнтів 20 отримали препарат. Через шість днів 70% пацієнтів, що приймали хлорохін, вважалися одужавшими, тобто вірус більше не виявлявся в зразках крові”.

Вчені зазначають, що хоч ці результати обнадійливі, проте говорити про винайдення способу лікування коронавірусу ще зарано – потрібні масштабніші дослідження.

Хлорохін (Chloroquine) застосовується для лікування малярії та хіміопрофілактики, його винайшли понад 80 років тому.

Ще один аналогічний препарат гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) – пероральна таблетки, які використовуються для лікування малярії, системного червоного вовчака та ревматоїдного артриту. Гідроксихлорохін виробляється з 1955 року. Гідроксихлорохіном разом з іншим препаратом – антибіотиком азитроміцином, лікують пацієнтів хворих на коронавірус, однак поки це лише експеримент. Про цей препарат раніше говорив і президент США Дональд Трамп, який зазначив, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання препарату проти малярії Hydroxychloroquine як засіб для протидії Covid-19.

Як зазначає Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), обидва препарати активні щодо боротьби з SARS-CoV, SARS-CoV-2 та іншими коронавірусами, при цьому гідроксихлорохін має відносно більшу ефективність проти SARS-CoV-2: “В одному невеликому дослідженні було повідомлено, що гідроксихлорохін самостійно або в поєднанні з антибіотиком азитроміцином знижує виявлення РНК SARS-CoV-2 у зразках з верхніх дихальних шляхів”.

Фото: facebook/Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського

Купити в Україні хлорохін чи гідроксихлорохін наразі неможливо – на ринку був лише один зареєстрований препарат (під іншою торговельною маркою), проте після появи перших новин про лікування хлорохіном коронавірусної інфекції схильні до самолікування українці всі запаси цього препарату розкупили. Українська фармацевтична фірма “Дарниця” заявила, що готова виготовляти хлорохін та гідроксихлорохін за умови державного замовлення: “Дарниця наразі досліджує можливість придбання АФІ (активного фармацевтичного інгредієнту) і готова налагодити виробництво у короткі терміни. Справа зараз за державними органами і їх готовністю активно реагувати на ситуацію і працювати спільно з фармацевтичними компаніями для максимальної допомоги українським пацієнтам. За умови ефективної участі державних структур всіх рівнів, Дарниця готова виробляти препарат і гарантує дотримання вимог якості та ліцензійних процедур”. У той же час глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна веде переговори про постачання гідроксихлорохіну з Індією, яка також виготовляє препарат.

За інформацією американського Forbes, Університет штату Міннесота організовує випробування для лікування 1500 людей гідроксихлорохіном. Дослідники опиратимуться на лабораторні експерименти в Китаї, які виявили, що гідроксихлорохін пригальмовує інфекцію: “Якщо він буде ефективним, це може стати світовим стандартом допомоги для запобігання захворювань у медичних працівників та людей, які піддаються впливу. П’ятиденний курс лікування обійдеться приблизно в 12 доларів”, – заявив в оголошенні дослідження доктор Девід Боулвер, професор кафедри медицини.

Фото: EPA/UPG

Трамп також зазначив, що в американській медицині буде використовуватись препарат ремдесивір (Remdesivir). Ремдесивір – це противірусні медикаменти, які експериментально застосовували для лихоманки Еболи. Наразі виготовленням ліків займається фармацевтичний гігант Gilead Sciences. Як повідомляє The New York Times, ремдесивір призначався у кожному конкретному випадку пацієнтам хворим на коронавірус у Китаї, Японії, Європі та США (був призначений першому пацієнту з коронавірусом у країні, який лікувався у штаті Вашингтон наприкінці січня). Шість клінічних випробувань ремдесивіру тривають у всьому світі, перші результати досліджень в Китаї можуть бути оголошені наприкінці наступного місяця: “До кінця квітня ми повинні мати попереднє уявлення про безпеку та ефективність цього препарату проти коронавірусу”, – сказав Деніель О'Дей, виконавчий директор Gilead.

Ремдесивіру на українському ринку немає.

Невеликий ефект для лікування Covid-19, на сьогоднішній день, є і від антиретровірусної терапії. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, доказів користі від використання антиретровірусних препаратів для лікування коронавірусних інфекцій поки доволі мало, однак: “Декілька досліджень свідчать про те, що пацієнти, інфіковані вірусом, що спричиняє COVID-19, та пов'язані з ним коронавірусні інфекції (SARS-CoV та MERS-CoV) мали хороші клінічні результати, майже всі випадки одужали повністю. У деяких випадках пацієнтам призначали антиретровірусний препарат: лопінавір, підсилений ритонавіром (LPV/r). Ці дослідження в основному проводились у ВІЛ-негативних осіб”.

Тож поки вчені шукають вакцину та задаються питанням, чи виробляється в людей, які перехворіли Covid-19, імунітет, лікувати інфікованих доводиться підручними, подекуди забутими, медикаментами. Все заради одного – аби зберегти життя.