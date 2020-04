Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?

Специфічного лікування від Covid-19 поки не існує, проте є альтернативи, які світові вчені розглядають як можливість для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Для того, аби ці препарати можна було використовувати в Україні, в понеділок 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами.

За законопроєкт №3268 проголосувало 312 народних депутатів. Він дозволяє застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби Covid-19 незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю. Закон набув чинності з дня публікації та діятиме впродовж трьох місяців. Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів встановлюватиме МОЗ. Простими слова, мається на увазі off-label use – використання медикаментів за непідтвердженим показання. Про що напередодні прийняття законопроекту, в інтерв’ю Interfax говорив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький: “Наприклад, світова практика засвідчила, що якісь препарати для лікування малярії або ВІЛ\СНІД виявилися ефективними і для лікування Covid-19. Законних підстав сьогодні призначати їх пацієнтам з Covid-19 немає, але якщо буде ухвалено цей закон, то лікар зможе застосувати такий препарат за умови згоди пацієнта або його родичів off-label use, тобто поза інструкцією. Така практика не є винаходом України – це той механізм, який зараз активно використовують у країнах з пандемією. У цьому законопроекті є й інші положення, але дозвіл off-label use є одним з основних”.

LB.ua коротко розповідає, про які ліки йдеться. Одразу зазначимо, що ці ліки мають серйозні побічні ефекти, тому призначати їх собі самостійно в жодному разі не можна. Схему лікування має обрати лікар з урахуванням стану пацієнта, його анамнезу та особливості ситуації (наприклад, далі буде згадуватися антибіотик азитроміцин, проте відомо, що серед українців поширена резистентність до цього препарата).